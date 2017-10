Gosselin propose des «étoiles» pour améliorer le déneigement

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, promet d’offrir de meilleurs services de proximité avec l’argent des taxes, et ce, en créant une application pour les citoyens.

«La technologie permet de consulter rapidement des milliers de personnes en un clic», a mentionné M. Gosselin. Il dit que le déneigement est un irritant majeur à Québec.

«Le déneigement, ça ne va pas bien, a affirmé M. Gosselin. C’est un gros problème».

Le parti compte utiliser la géolocalisation afin de permettre aux citoyens de juger la qualité du déneigement dans leur rue. Il fait lien avec Amazon. «Quand on achète sur Amazon, on est capable d’aller donner un commentaire, un cinq étoiles, une étoile, si on a eu le bon produit, si on est satisfait ou pas», a-t-il souligné. C’est avec ce modèle qu’il veut instaurer la même chose pour le déneigement.

Il veut également approcher Google afin de faire un projet pilote avec l’outil «Google Maps». «On est en 2017», martèle M. Gosselin depuis le début de la campagne.

La création de cette application est estimée à 250 000 $. «Peu importe où je vais être, je vais pouvoir donner un trois étoiles ou un cinq étoiles si je suis vraiment satisfait.»

Dérapages?

Il soutient qu’ainsi, il pourra mettre à contribution tous les citoyens de la ville, précisant que les résultats seront publics. «C’est une saine compétition entre les différents secteurs et fournisseurs comme les cols bleus et les entreprises privées», a indiqué Jean-François Gosselin.

«Ça va nous permettre de faire une analyse (...) Ça va augmenter la productivité et éventuellement améliorer les coûts», a assuré le candidat à la mairie.

Ce dernier fera confiance «aux gens». «Ça va démocratiser le déneigement, a-t-il dit. On a besoin de leur input (sic)», a indiqué le chef de Québec 21, assurant qu’il n’y aura pas de dérapage dans les commentaires et les notes. Toutefois, il n’a pas pu expliquer comment il pourra gérer les fausses informations ou les commentaires, soutenant qu’il s’agissait d’un aspect «technique». «En bout de ligne, ça s’équilibre», a-t-il relaté. «Avec l’application, on doit s’identifier», a-t-il dit, avouant «qu’il y aura toujours des trolls».

Également, il ne croit pas que le vieillissement de la population ou un manque d’intérêts pour les applications pourrait nuire à l’échantillon consulté. «On va garder ça simple (...) C’est vrai que la population est vieillissante (...) C’est certain qu’on va trouver un moyen d’avoir les commentaires et les informations des gens qui n’ont peut-être pas accès à des technologies comme celle-là». Peu importe, cette application aura à l’avenir, si Québec 21 prend le pouvoir, un poids important quant aux contrats qui seront distribués à la ville pour le déneigement.

«Quand on fait le choix de fournisseurs, c’est certain qu’on va se fier à ces données-là», a-t-il certifié, soulignant que ceux qui ne feront pas l’affaire iront travailler ailleurs.