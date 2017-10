Il contrôle une vraie Nissan GT-R avec sa PlayStation

Vous rappelez-vous du film Tomorrow Never Dies dans lequel James Bond incarné par Pierce Brosnan contrôlait sa BMW 750iL à partir de son téléphone Ericsson? Évidemment, c’était un trucage.

Cette fois, Nissan s’est associé à Playstation pour reproduire une cascade similaire. Ce stunt a pour but de souligner le vingtième anniversaire du partenariat entre les deux marques et la sortie du jeu Gran Turismo Sport le 17 octobre prochain.

Pour ce faire, Nissan a fait appel au champion de la GT Academy, Jann Mardenborough. On l’a installé dans un hélicoptère avec une manette de PlayStation DualShock 4 et son mandat était de contrôler la GT-R/C qui se trouvait sur la piste de Silverstone sous lui.

Le nom GT-R/C fait évidemment référence au fait que la voiture est télécommandée.

Afin d’assurer le lien entre le pilote qui occupe le siège du passager dans l’hélicoptère et la GT-R qui se trouve sur le circuit , pas moins de six ordinateurs ont été placés à bord de la voiture. On y retrouve aussi quatre robots qui contrôlaient notamment le volant, la transmission, et les pédales d’accélération et de freinage.