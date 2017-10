Il reçoit une correction après avoir sauté sur une Lamborghini

En plein centre-ville de San Francisco, un jeune homme vraiment pas gêné a vu le karma faire son œuvre après avoir marché sur le toit d’une rutilante Lamborghini Aventador SV.

Dans une première vidéo mise en ligne sur Instagram, on peut voir le jeune homme courir vers la voiture et sauter sur son capot, monter sur le toit et descendre de la voiture en marchant sur le gigantesque aileron. Tout ça devant les yeux du conducteur qui, en vain, a tenté de le rattraper à la course sans succès.

Found another angle thanks to @mitchsalazar84 #lamborghini #lambo Une publication partagée par Robin Hong (@r6robin) le 8 Oct. 2017 à 19h01 PDT

Comme s’il n’en avait pas assez, le même voyou est revenu vers l’arrière de la Lamborghini et a tenté d’y remonter.

Sauf que là, le conducteur l’a attrapé au vol et lui a donné la correction qu’il méritait.

Reporting live from DownTown San Francisco. Une publication partagée par Robin Hong (@r6robin) le 8 Oct. 2017 à 18h23 PDT

Calmé par quelques piétons qui passaient par là, le propriétaire de la rutilante Lamborghini a finalement asséné un coup qui a semblé assommer le jeune téméraire. Dans les circonstances, disons qu’il a tout de même réussi à garder son calme...