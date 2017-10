Un homme demande 187 000 $ pour sa Tesla Model 3

L’un des premiers propriétaires de la très attendue Tesla Model 3 tente de faire un important profit en revendant sa voiture.

Lorsqu’Elon Musk avait ouvert le programme de précommande de la Tesla Model 3 , il avait ajouté une close mentionnant qu’il était interdit de revendre son bon de précommande. L’idée était d’éviter la spéculation.

Le principe de la Tesla Model 3 est d’offrir une voiture entièrement électrique à un prix le plus petit possible. Elle démarre à 35 000 US, ce qui équivaut environ à 44 000 $ CAN. Force est d’admettre qu’elle n’est pas accessible pour le commun des mortels.

Profitant de l’engouement autour de ce modèle bien spécifique, ce conducteur qui vient tout juste de prendre possession de sa voiture a décidé de l’afficher sur Craigslist. Son prix de vente vous fera dresser les cheveux sur la tête. Il en demande exactement 150 000 $ US, soit plus de 187 000 $ CAN.

Tesla Model 3 Tesla

Cet exemplaire n’est pas véritablement neuf. Il a en effet parcouru, depuis son achat, 3380 kilomètres. Il est muni des batteries à autonomie prolongée (500 kilomètres), du toit panoramique en verre, de l’intérieur Premium et des jantes Aero.

Parmi ses arguments de vente, il souligne que celui qui décidera de débourser cette colossale somme se trouvera au volant d’une Model 3 avant les centaines de milliers d’intéressés qui ont envoyé un dépôt.

Étant donné qu’elle a déjà été immatriculée, les 7500 $ de subventions gouvernementales américaines accordées lors l’achat ne s’appliqueront pas pour un éventuel deuxième propriétaire.

S’il réussit à la vendre, il pourra se payer la Tesla Model S ou X de ses rêves.

