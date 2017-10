L’Alliance pour la sauvegarde des lieux réclame de l'aide pour sauver le site de Sillery

L’administration Labeaume n’a rien fait pour protéger le site patrimonial de Sillery lors des dix dernières années, affirme l’Alliance pour la sauvegarde des lieux qui réclame un engagement solide des partis pour sauver l’endroit.



«L’administration Labeaume n’a rien fait et a tout fait pour le faire disparaître, c’est certain. On ne l’accuse pas. Ce n’est pas une attaque contre eux. Mais, on leur demande de faire quelque chose immédiatement», a affirmé J.-Louis Vallée de la Société d’histoire de Sillery, qui veut entendre les candidats à la mairie s’engager à la saugarde des lieux.

L’Alliance mentionne que le site est «à l’agonie» et qu’il ne reste que les propriétés gouvernementales de Bois-de-Coulonge, Cataraqui et de la Promenade Samuel-de Champlain qui peuvent encore avoir un esprit patrimonial.

«Il reste très peu de choses pour mettre en valeur le patrimoine. Il faut rapidement faire quelque chose, sinon le site sera quasiment mort», a signalé M. Vallée.

Pour cette raison, il réclame des réponses et des promesses de la part des trois candidats à la mairie. «On veut savoir quel est leur plan pour le sauvegarder», a-t-il dit.