Le Canadien tenterait d'échanger le défenseur Mark Streit

Le Canadien de Montréal tentent activement d'échanger le défenseur Mark Streit, a rapporté Sportsnet mercredi.

Le Suisse de 39 ans a signé l'été dernier un contrat d'un an, d'une valeur de 1 million $, avec le Tricolore.

En deux matchs cette saison, Streit n'a récolté aucun point et a présenté un différentiel de -2.

Lors de la dernière campagne, il a amassé six buts et 16 mentions d'aide avec les Flyers de Philadelphie et les Penguins de Pittsburgh.