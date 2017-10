Je ne l’endosse jamais. Ce chandail a tous les défauts du monde. On a dû me le donner il y a plusieurs années. Ce n’est sûrement pas moi qui l’ai acheté, c’est impossible. Sa laideur est impressionnante. J’adore porter du bleu, mais pas celui-là et, en surimpression sur le torse, il y a le dessin complètement raté d’un ourson brun. Personne sur cette terre n’aurait pensé réunir ces deux couleurs qui, j’en suis certain, n’avaient jamais été agencées auparavant.

Là où le pull atteint son sommet, c’est qu’il est en grosse laine et il pique comme un enragé. Tellement que, même si je porte un autre chandail en dessous, il pique quand même. Aucun être humain ne pourrait l’endurer directement sur sa peau, ce serait un supplice.

L’hiver, lorsque je pars en forêt, je le mets dans mes bagages, mais il reste là, je ne l’enfile pas.

UN GAGNANT

Cette semaine, tout de suite, j’ai pensé à mon chandail parce que le 25 novembre prochain, en France, se tiendra le premier championnat mondial de pull moche. J’ai un winner dans mon armoire. Dans la très belle ville d’Albi (pas le géant, on vous attend), on cherchera le pull le plus décalé, moche ou surprenant dans trois catégories : enfants, adultes et groupes ou familles. On attend au-delà de 1000 participants. Je ne sais pas ce qui me retient.

Parce qu’en plus, mon bleu-et-brun-en-laine-qui-pique est juste un peu trop court. Lorsque je me penche, j’ai le bas du dos à l’air. Je vous le dis, il a tous les défauts. Comme il est épais, il est aussi très difficile à plier.

Je vous en parle et ça me pique. Si je le présentais à Albi, ce serait son dernier voyage et il finirait sa vie en France.

MERCREDIAGE

Louise d’Anjou veut travailler jusqu’à ce que son compte de banque ressemble à un numéro de téléphone. Pour l’instant, il est à 911.

Marco D’André croit en la candidature de Donald Trump pour le prix Nobel de l’Épais.

Quand un homme dit que le steak est cuit, il doit être cru.

Pierre Desproges : On reconnaît le rouquin aux cheveux du père et le requin aux dents de la mer.

Gery Garneau : Le lait est bon pour les dents. Se mêler de ses affaires aussi.

À DEMAIN