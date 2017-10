Le vin quotidien : un rouge pour le poisson

Retour sur les tablettes de la SAQ de cet excellent rouge de Sicile élaboré à base de frappato, cépage traditionnel de l’île.

L’étiquette Tami désigne l'activité de négoce de la très inspirante Arianna Occhipinti. Ne soyez pas surpris de trouver une robe de couleur cerise et brillante. Le nez montre des notes de réduction à l’ouverture, mais le tout se place rapidement au fur et à mesure du contact avec l’oxygène. On perçoit alors des notes de fruits rouges, d’épices, d’encens, de charbon et de fleur. La bouche surprend par son côté tendre couplé à une acidité tonique. C’est gouleyant et légèrement rustique en finale. Un rouge à servir impérativement frais (12-14 degrés). Le compagnon parfait du poisson comme le saumon, mais aussi les poissons à chair blanche relevés avec de l’olive ou des poivrons. Dernier point : le prix est passé sous les 20$ pour notre plus grand bonheur!

Frappato 2016, Tami, Sicile, Italie

19,60 $ - Code SAQ 11635423 - 12,5 % - 2 g/l -*** $ ½