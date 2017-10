Les pompiers rendent visite aux enfants malades à l'occasion de la semaine de prévention contre les incendies

Une quarantaine d’enfants hospitalisés au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec ont reçu la visite des pompiers mercredi, à l’occasion de la Semaine de prévention contre les incendies.



Accompagnés de leur mascotte Chef, les pompiers ont fait la démonstration des conseils et mesures de sécurité en cas d’incendie, dans la cour intérieure de l’unité. Ils se sont ensuite rendus dans les chambres d’une trentaine d’autres dont l’état ne leur permettait pas de se déplacer hors de leur chambre.



«Parfois, lors d’incendie, les enfants ont peur des pompiers, qui portent un gros équipement et ne se manifestent pas. L’exercice d’aujourd’hui servait notamment à leur montrer qu’il faut plutôt se manifester à un pompier et ne pas avoir peur en cas d’incendie», précise le porte-parole du CHU de Québec, Jean-Thomas Grantham.