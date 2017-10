Marché du cannabis: Desjardins ferme la porte au pot

« Nous n’avons aucune ouverture pour l’industrie du cannabis. Cette activité n’est pas non plus dans nos plans », a lancé le patron du Mouvement Desjardins.

Guy Cormier dit qu’il ne s’agit pas de porter un jugement ou non sur ce secteur, mais que son institution financière a simplement fait le choix de ne pas s’intéresser à l’industrie du cannabis.

Pour expliquer ce choix stratégique, il rappelle que Desjardins est le cinquième plus important assureur-vie au Canada. « Avant de se lancer dans ce secteur-là, on doit y penser deux fois... car on assure des vies », précise-t-il.