Pour une meilleure mixité des orignaux en Gaspésie

INVENTAIRE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

L’hiver dernier, un inventaire tenu dans la zone 13 (Abitibi-Témiscamingue) a permis aux spécialistes de comprendre que la population d’orignaux s’était maintenue au même niveau par rapport au dernier inventaire tenu en 2005. La population a été estimée à 14 000 individus. Les densités les plus élevées ont été observées dans les secteurs de Rouyn-Noranda et du Témiscamingue. Les densités les plus faibles ont été enregistrées dans le secteur à l’est de Senneterre. Cette différence s’expliquerait par la qualité de l’habitat qui est plus faible dans ce secteur.