Soirée rosée pour la lutte au cancer du sein

La campagne Québec Ville en rose soutient, depuis maintenant sept ans, le Centre des maladies du sein du CHU de Québec – Université Laval, en amassant des fonds contribuant à l’acquisition d’équipement hautement technologique, à l’avancement de la recherche clinique, à l’humanisation des soins prodigués et, ultimement, à sauver des vies.

La Fondation du CHU de Québec espère amasser 200 000 $ d’ici le 1er décembre, en combinant les profits engendrés lors du cocktail de mercredi aux dons amassés par les 52 porteurs de lumière qui se sont engagés à recueillir chacun un minimum de 500 $. Il est d’ailleurs toujours temps de s’impliquer « Tout feu tout flamme dans la cause » en devenant l’un d’entre eux ou en faisant un don, par le biais du site internet : quebecvilleenrose.ca.

Et si Québec vous fait davantage voir la vie en rose depuis le début du mois d’octobre, c’est que 77 sites, bâtiments et monuments de la ville s’illuminent d’une magnifique teinte rosée, en guise de solidarité envers les femmes et les hommes traités au Centre des maladies du sein.