La confiance, la clé des succès de Gagné et Baribeau

Quand un directeur général se retrouve dans le clan des acheteurs captifs et compulsifs, comme ce fût le cas pour Philippe Boucher lors de la préparation de l’alignement des Remparts de Québec en prévision du tournoi de la Coupe Memorial 2015, il négocie généralement les mains liées dans le dos face à des homologues sans vergogne.

Depuis qu’il a amorcé la reconstruction des Remparts de Québec, Boucher a quelques fois eu la main heureuse. Ce fût le cas dans les dossiers du défenseur Benjamin Gagné et du gardien Dereck Baribeau, des éléments clés de la renaissance des Diables rouges.

À leur retour au bercail, ces résidents de Québec, récupérés des organisations des Voltigeurs de Drummondville et des Foreurs de Val-d’Or pour des choix de repêchage, ont su relancer leur carrière junior, voire devenir des éléments clés chez les Diables rouges.

«À la quantité d’échanges que j’ai effectués depuis mes débuts comme directeur général, j’ai fait des bons et des mauvais coups.

«Benjamin se cherchait et quand je suis allé voir jouer Baribeau (en décembre) à Drummondville, il avait alloué huit buts aux Voltigeurs. Ça ne laissait pas présager qu’ils deviendraient rapidement notre défenseur numéro un et notre gardien numéro un quelques mois plus tard», a rappelé Philippe Boucher.

La tête en paix

Arrière-garde aux performances honnêtes à compter de janvier, Gagné est devenu le chef de file de la brigade défensive depuis le début de la saison.

«Devenir un défenseur dominant dans la LHJMQ a toujours été l’un de mes objectifs. J’ignore ce qui s’est passé à Drummondville et j’ignore aussi pourquoi ç’a débloqué à Québec. C’est surement un ensemble de facteurs comme le fait de revenir à la résidence familiale, mais j’en profite!», mentionné Benjamin Gagne, un choix de première ronde des Voltigeurs (13e choix) à l’encan de 2014.

«Je joue avec plus de confiance et parfois j’ai l’impression que le jeu se déroule au ralenti devant moi et j’ai les mains plus détendues sur mon bâton.

«J’ai connu des moments difficiles lors des dernières années et je vivrai surement encore des passes plus difficiles cette saison. Quand tu as la confiance de l’entraineur, ça aide. Tout comme le fait d’évoluer au sein d’une équipe compétitive», émet le numéro 9.

Une longue relation

Dans le cas de Baribeau, les retrouvailles avec son instructeur de jeunesse, Ghyslain Rousseau semblent l’avoir replacé sur les rails du succès.

«Dereck a toujours possédé tous les outils pour être un bon gardien. Depuis son retour à Québec, il a rebâti sa confiance et il est heureux. Son contrat professionnel (avec le Wild du Minnesota) lui a également retiré un poids de 20 livres sur les épaules», image Rousseau, qui a travaillé avec Baribeau trois ans à l’école primaire et chez le Blizzard du SSF (midget AAA).

«Avant (à Val-d’Or), je me «pitchais» partout devant mon filet. À une époque, j’ai cru que je (sa carrière) m’en allais nulle part! Je suis maintenant plus relaxe et plus confiant et prêt à relever de nouveaux défis», assure Baribeau.

Un match Tigres-Remparts pour la première place

Les Tigres de Victoriaville seront de passage au Centre Vidéotron, jeudi soir.

À l’aide d’une fiche de 5-1, les Félins de l’entraîneur Louis Robitaille soufflent dans le cou des Remparts de Québec (6-1), actuels meneurs au classement de la division Est.

«Victoriaville est le club (à battre) dans notre division et si les gars ne sont pas prêts, ils vont le découvrir rapidement. C’est une équipe à maturité qui aligne un excellent groupe d’avants», affirme l’entraîneur en chef des Québécois Philippe Boucher.

Après s’être tapés un 3 en 3 sur les glaces hostiles de l’Atlantique en fin de semaine dernière, les Remparts auront trois parties en quatre jours à leur horaire d’ici dimanche.L’Océanic de Rimouski s’amènera à Québec vendredi et dimanche, les Remparts effectueront leur première visite annuelle dans le Bas-Saint-Laurent. Des duels au menu de la thématique des grandes rivalités de la LHJMQ, rebaptisées guerres, batailles ou duels pour susciter de l’intérêt.

«L’Océanic, c’est notre plus forte rivalité et l’une des belles de la ligue», assure Philippe Boucher.

Baribeau devant le filet

Dereck Baribeau sera mandaté pour freiner les élans des Tigres jeudi et pariez que le Lorettain ne chômera pas durant le week-end.

«On ira match par match, mais si Dereck reste en santé et s’il va bien, il jouera beaucoup de parties», a conclu Boucher.