Je vais leur préparer des plats dont ils se souviendront, car l’Italie, c’est bien plus que la pizza et les lasagnes bolognaises. Un plat de pâtes s’impose. Alors quelques fins fils enrobant une sauce aux tomates, palourdes et citron, comme à Rome, feront l’affaire. En Toscane, on mange beaucoup d’herbes et d’assaisonnements. Ce qui m’amène à jouer la carte de la fusion des régions italiennes pour ajouter une grande quantité d’herbes fraîches à ce plat. Si ce dernier n’est pas le clou du souper, il faut servir des petites assiettes en entrée ; si le plat se présente en principal, vous n’avez qu’à servir une petite salade d’abord.