LAS VEGAS | Il y a quelques années à peine, l’idée d’une franchise de la LNH à Las Vegas semblait une lubie surréaliste. L’histoire ne dit encore pas si Gary Bettman gagnera son audacieux pari, mais pour le commissaire, l’heure était à la célébration de cet inimaginable rêve concrétisé, hier soir.

« C’est un honneur et un privilège d’être ici pour une journée historique dans le calendrier de la LNH et dans celui des Golden Knights. Il y a eu énormément de travail, par beaucoup de personnes, pour faire de ce rêve une réalité », a lancé le grand patron de la Ligue nationale, hier, avant la partie.

Contrairement à ses points de presse habituels où il aborde nombre de sujets reliés à la ligue, Bettman s’en est tenu à la naissance des Golden Knights. Selon son évaluation, la 31e franchise de la ligue a été établie sur des bases solides et son avenir ne peut qu’être prometteur.

« La campagne d’abonnements de saison a été fantastique parce qu’elle n’était pas destinée aux casinos et aux hôtels, mais aux gens de la ville. C’est de bon augure pour le futur », croit-il.

Ville et équipe unies

Toujours selon le commissaire, il allait de soi que l’organisation des Golden Knights concentre les efforts de sa soirée inaugurale sur les victimes et premiers répondants de la tragédie de Las Vegas, plutôt que sur une entrée en matière pompeuse autour de l’équipe.

« Cette communauté a été remarquable dans l’adversité, et cette équipe est instantanément devenue une partie de cette communauté. Il est devenu clair non seulement que les Golden Knights ont adopté cette ville, mais aussi que cette ville a adopté les Golden Knights », a-t-il signalé.

Si Bettman a préféré maintenir les projecteurs sur Las Vegas en cette soirée spéciale pour la nouvelle franchise, il n’en demeure pas moins que l’avenir de certaines équipes, ailleurs dans la ligue, demeure nébuleux.

Pas d’inquiétudes

C’est le cas notamment des Coyotes de l’Arizona, dont le bail au Gila River Arena de Glendale prend fin au terme de la saison, sans projet concret d’amphithéâtre à long terme.

« On s’occupe de nos affaires sur la glace et le but c’est de rester en Arizona. C’est le mot d’ordre qui revient tout le temps. Il n’y a aucune chance qu’on déménage et ce n’est vraiment pas une distraction. On est entre bonnes mains », a plaidé le gardien Louis Domingue.

Les propos étaient similaires du côté d’Anthony Duclair.

« On a totalement confiance en notre propriétaire Andrew Barroway. Il nous a rencontrés avant la saison et on est très confiants qu’il va résoudre ce problème-là. Comme joueur, peu importe l’endroit où on joue, ça reste du hockey, donc on va laisser ça entre les mains de la direction. L’équipe est dédiée au marché de l’Arizona et c’est là qu’on va rester », a-t-il lancé.