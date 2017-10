Une marche pour les 6 mois de sa disparition

Une marche pour souligner les six mois de la disparition d’Hélène Martineau est organisée par son conjoint jeudi entre les quartiers généraux de la police de Saguenay et de la Sûreté du Québec.

Michel Larouche, qui est toujours considéré comme suspect par les enquêteurs de la SQ, compte parcourir les 14 km entre les deux postes situés à Arvida et à Chicoutimi pour rappeler aux policiers que la famille attend toujours des réponses, six mois jour pour jour après que la femme de 48 ans a été vue pour la dernière fois. « Les policiers m’ont dit que si je l’avais tuée, ça me rongerait de l’intérieur comme un cancer », a-t-il dévoilé en entrevue à TVA Nouvelles mercredi matin. « Je ne ressens rien de tout ça. J’ai mal à cause de la disparition d’Hélène, mais je n’ai pas tué ma femme. »