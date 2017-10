GOULET, Jean-Marcel



À la Résidence pour personnes âgées l'Oasis de Saint-Damien, le 29 septembre 2017, à l'âge de 85 ans et 6 mois est décédé monsieur Jean-Marcel Goulet, époux de feu madame Lorraine Beaudoin. Il était le fils de feu Cyrille Goulet de feu Emma Thibault. Il demeurait à Armagh, Bellechasse. La famille recevra les condoléances aude 9h à 11h,Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Francis (Johanne Boutin) et Carole (Jacques Boutin); ses petits-fils: William et Jérémie; ainsi que son amie madame Alfréda Morrisson Mercier et ses enfants. Il était le frère de: feu Emile (Jeanne-D'arc Maurice), feu Adrien (feu Rachel Cadrin), feu Yvette (feu Philibert Cadrin), feu Martin, Henri-Paul (Aurore Maurice), feu Marie-Jeanne (feu Jean-Marie Lemieux), Fernand (Marielle Chamberland), Jeannine (feu Gaétan Vincent) et Gilberte. De la famille Beaudoin, il était le gendre de feu Magella Beaudoin et de feu Alphonsine Gagné et le beau-frère de: feu Emilienne (Cajetan Roy), Marcelle, feu Doris (feu Joseph Laplante), feu Adrien, feu Thérèse (feu Roger Pépin), Réjeanne et Carmen. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement à Catherine Cameron, infirmière à l'Hôtel-Dieu de Lévis et au personnel du l'Oasis Saint-Damien pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur Goulet a été confié pour crémation à la