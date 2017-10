FORTIER, Fernand



À son domicile, le 26 septembre 2017, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Fernand Fortier, époux de Mme Christiane Boucher. Fils de feu Jean-Paul Fortier et de feu Cécile Carbonneau, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Steve (Geneviève Maurice) et Lucie (Steve Cloutier); ses petits-enfants : Enrick, Gaby, Samy, Alyssa et Jessy; ses frères et sœurs : Anne-Marie (Réjean Lamothe), Jean-Paul (Jocelyne Bédard), feu Michel, Denise (Yvon Leclerc), Monique (Jean-Claude Grenier) et Pierre (Céline Boulay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boucher : feu Jean-Marie (Denise Lessard), Nicole (Michel Poirier) et Daniel (Nicole Rodrigue). Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que des ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 9h à 12h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial pour le personnel du CLSC Basse-Ville/Limoilou pour les bons soins et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire Québec (6070 rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, (Québec) H1N 1C1). Pour rendre hommage à M. Fortier, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com