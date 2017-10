GAUVIN, Denise



Au Centre d'hébergement Champlain des Montagnes, le 21 septembre 2017, à l'âge de 77 ans et 5 mois, est décédée madame Denise Gauvin, épouse de feu monsieur Claude St-Pierre, fille de feu madame Gilberte Belleau et de feu monsieur Roméo Gauvin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles : Sylvie Fradette (Jean-Pierre Charest), Marie- Josée Fradette (Renée Lévesque) et leur père Gaston Fradette; ses petits-enfants: Andrée-Anne (Jules Dostaler) et Nathan; ses frères et sœurs : Huguette (André Lacombe), feu Raymond, Diane, Daniel (Diane Valois) et France; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Pierre ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10h à 12h.La famille remercie très sincèrement le personnel soignant du Centre d'hébergement Champlain des Montagnes, pour la qualité des soins prodigués avec amour et professionnalisme, ainsi que les bénévoles, qui l'ont entourée d'une grande joie et de respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, Qc, 418-656-6241, Courriel : info@diabec.com Site web: www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.