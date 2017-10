PARÉ, Béatrice



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 octobre 2017, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Béatrice Paré, fille de feu monsieur Désiré Paré et de feu madame Cédulie Blais. Elle demeurait à Saint-Isidore. Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces : Carmen, Claudette et Lise Gosselin, Claude et Chantal Paré, Mario, Manon et Linda Paré; ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs : Wilfrid, Joseph, Imelda, Jeanne-D'Arc, Albert, Lucien, Fernande et Alphonse; ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs. Un merci spécial à tout le personnel du Pavillon Parent pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Des remerciements, également, au personnel de la pharmacie St-Isidore, à Étienne Henry, infirmier et Maryse Gendron, ergothérapeute du CLSC Ste-Marie, ainsi qu'à toute l'équipe de la clinique d'insuffisance cardiaque de l'Hôtel-Dieu de Lévis, principalement aux cardiologues et à Jean Bournival, pharmacien, pour leur attention et leur soutien constant. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 9h.et de là au cimetière paroissial.