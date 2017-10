BÉDARD, Jean-Guy



À l'hôpital du St-Sacrement, le 3 octobre 2017, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Bédard, époux de madame Nicole Frenette et fils de feu monsieur Évangéliste Bédard et de feu madame Emma Pascal. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Bédard laisse dans le deuil, outre son épouse Nicole Frenette, ses enfants: Maryse (Sylvain Cormier), Guylaine (Sébastien Bouchard) et feu Dany; ses petits-enfants: Myriam (René-Pierre), Geneviève (Maxime), Rebecca (Hugo), Raphaël, Madeleine (Michel), Christopher et Armand; ses arrière-petits-enfants: Mathieu et Rosaly; ses frères et sœurs de la famille Bédard: Jacqueline (feu Cyrille Lavallée), Lucille (feu Philippe Paquet), feu Marguerite (Arthur Martel), Denise (Guy Marcotte), feu Diane, Marcel, Clément (Nicole Delisle), feu Aimé-Noël, (feu Pauline Coulombe), Joachim, feu Maurice (feu Yolande Ouellet), Éloi (Diane Vigeant), feu Léo, feu Lucienne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Frenette: Denis (Lyne Chevalier) et Mario (Sylvie Drolet), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au Dr François Laverdière et au personnel des soins palliatifs de l'hôpital du St-Sacrement pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lale vendredi 13 octobre 2017 de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, de 9h à 11h45.et de là au cimetière Sainte-Jeanne (Pont-Rouge). Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation du CHU de Québec en spécifiant pour l'hôpital du St-Sacrement, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec), G1L 3L5 http://www.fondationduchudequebec.ca/. Les formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.