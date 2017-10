DUFOUR, Léon-Georges



À Baie Ste-Catherine est décédé subitement, le 6 octobre, à l'âge de 83 ans, Monsieur Léon-Georges Dufour, époux de dame Carmen Guérin. Il était un homme de coeur et sa famille était sa grande fierté. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéet l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse Carmen, ses enfants : feu Catherine, Hélène (Marco Foster), Daniel (Nicole Dufour), Marie-Josée, Julie (Daniel Perron), ses petits-enfants : Cathy Dufour, Dave Désilets, François et Mélanie Asselin, Stéphanie et Pierre-Luc Dufour, Jason Caron, Hugo et Jasmine Rioux, Adam et Dominic Perron. Il laisse également dans le deuil sa sœur Annette, ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Guérin, nièces et neveux, ainsi que ses nombreux amis particulièrement Claire Therrien. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par des dons à la Fondation Les Mains de l'Espoir de Charlevoix, formulaires disponibles à l'église. La direction a été confiée aux