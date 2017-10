GAGNON BOUCHER, Thérèse



À la résidence Odette Blanchet de Sainte-Perpétue, le 9 octobre 2017, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Thérèse Gagnon, épouse de feu monsieur Clément Boucher. Fille de feu dame Florida Sénéchal et de feu monsieur Stanislas Gagnon, elle demeurait à Sainte-Perpétue, autrefois de Tourville, comté de L'Islet. Elle était la mère de: Denyse, Richard, feu Marc, Louis, Clémence, Brigitte, Sylvie, Luc et leur conjoint(e). Elle laisse dans le deuil ses 17 petits-enfants et ses 19 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Joseph (feu Simone Guillemette), Florence (feu Antonio Pelletier), feu Roland-Noël (feu Noëlla Robichaud), feu Benoît (Candide Robichaud), feu Marguerite (feu Emmanuel Gagnon), Patrick (Laurette Thibault), Anita (feu Maurice Tessier), feu Jacqueline (feu Jean Joncas), Rolande (feu Roméo Robichaud), Gertrude (Marc Deschênes), André (Ginette Drapeau), Gemma, feu Raymond (Thérèse Grenier), Jeannine (feu Gaston Carrier; Jean-Paul). Sont également affectés par son départ, les membres des familles Boucher, Sénéchal, de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier madame Odette Blanchet et tout le personnel de la résidence pour leur dévouement et les excellents soins apportés à leur mère. Un merci également au personnel des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Hélène Caron, 1, 4 Rue St-Antoine, Montmagny, G5V 1P1. Il sera possible de le faire sur place. Les membres de la famille vous accueilleront auvendredi jour des funérailles à compter de 11h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la maison funéraire