GOSSELIN, Fernand



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 octobre 2017, à l'âge de 88 ans et 4 mois, est décédé monsieur Fernand Gosselin, époux de dame Hélène Parent. Il était le fils de feu Joseph Gosselin et de feu Marie-Jeanne Gagné. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église avant la cérémonie de 9 h à 11 h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Hélène; ses enfants : Richard (Marjolaine Caron), Sylvie-Chantal (Steve McGill), Simon (Christiane Ferland), Père Jean-Marcel Louis; ses petits-enfants : Marie-Pier (Mathieu), Jérôme (Joannie), Guillaume, Marie-Claire (Patrick), Courtney, Émilie-Ann (Scott), feu Noémie, Rosalie et ses arrière-petits-enfants : Emmanuelle, Alec et Loïc. Il laisse également dans le deuil : feu Antoinette (feu Rodolphe Malouin), feu Lucien (feu Auréa Gagné, feu Alfred (feu Anne Vallière), feu Irène (feu Ernest Houde), feu André, feu Rose-Alma (feu Philippe Lamontagne), feu Maurice, feu Arthur (feu Thérèse Roy), feu Albert (Louisette Houle), Maria (feu René Robitaille), feu Conrad (Françoise Lefèbvre), feu Honoré (Rose-Hélène Giroux), Anne-Marie (Jean-Louis Roy). Il laisse également dans le deuil des beaux-frères et belles-sœurs de la famille Parent : Jean-Roch (Marie-Reine Roy), feu Laure-Annette (feu Réginald Allen), Gérard-Yvon (Étiennette Carette), Thérèse (feu Renald Roy), Carmen (feu Romuald Morin), Charles-Édouard (Lucille Maheux), feu Roland (Céline Lebreux), Denis (Sylvie Brochu), Paul-André (Éva Paquet); ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour le soutien et les bons soins reçus, la clinique Prévoir de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que tous les bénévoles de la Saint-Vincent de Paul. Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire soit par offrande de messe ou soit par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5 , Tel : 418-525-4385. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.