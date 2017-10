COULOMBE, Suzanne



À Québec, le 25 septembre 2017, est décédée Suzanne Coulombe, épouse de Camille Poulin, fille de feu Alexandre Coulombe et de feu Rose-Imelda Vaillancourt. Elle était la mère de Bernard (Guylaine Caron), feu Ève et Nathalie (Maurice Doran). Elle était la soeur de Madeleine (feu Pierre Lessard), feu Jean (feu Louisette Nolet), feu Roland (Josette Noiseux), Marcel (Pierrette Drolet), feu Lucien (Denyse Saint-Pierre), Célyne (Bernard Regaudie), Louise (Robert Quart), Louisette et Hughette (Jacques Truchon). Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances aule vendredi 13 octobre 2017 entre 13h30 et 16h30 au salon du Complexe funéraire.La famille remercie le personnel du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour son dévouement et sa gentillesse à l'endroit de Suzanne. Pour rendre hommage à Mme Coulombe, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com