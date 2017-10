DARVEAU, Daniel



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 1er octobre 2017, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Daniel Darveau, conjoint de madame Annette Gagné. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa mère Jeannine Chevalier (feu Roland Darveau), ses enfants: Jonathan (Ashley), Kevin (Gabrielle), Mirella, Massimo; sa petite-fille Madison, ses frères et sœurs: Diane (Gaston), René (Line), Pierre (Josée), Nicole (André), Lise (Marc), Claude (Linda); les enfants de sa conjointe: Maxime, Kevin, Stéphanie et leur conjoint(es), et petits- enfants ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les témoignages de sympathie à compter de 13 h.