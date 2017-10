OUELLET, François



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 1 octobre 2017, à l'âge de 52 ans, est décédé monsieur François Ouellet, époux de madame Nathalie Daigle, fils de Roland Ouellet (feu Brigitte Simard, feu Constance Dorval). Il demeurait à Saint-Gervais. Outre son épouse et son père, il laisse dans le deuil son beau-père Roland Daigle; ses soeurs : Johanne (Pierre Robitaille) et Dominique (André Lambert); sa belle-soeur : Suzanne Daigle (Denis Larochelle); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 4 étage de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer- centre régional de Québec. La famille vous accueillera auà compter de 11h.