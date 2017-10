PAQUET, Marie-Claire



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 octobre 2017, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Marie-Claire Paquet, épouse de feu monsieur Laurent Paquet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Carole (Pierre Rochette), feu Denis (feu Sheila Fleming), Yves et Serge (Audrey Sanfaçon); ses petits-enfants : Yannick (Mélissa Doucet), Florence et Ellyot; ses arrière-petits-enfants : Laurent, Thomas et Camille; ses belles-sœurs : Gisèle Paquet (Jean Hainault) et Lise Paquet et son cousin Pierre-Paul Daigle ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (QC), G1T 1P5, tél. : 418-688-0878.