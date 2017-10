CADORETTE, Paul



Je suis décédé à l' Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 octobre 2017, à l'âge de 89 ans et 10 mois, j'étais l'époux de feu dame Cécile Drouin, et j'étais le fils de feu dame Yvonne Lyonnais et de feu monsieur J. Wilfrid Cadorette. Je demeurais à Québec.Employé à la Coopérative Funéraire des 2 Rives a titre de Directeur Funéraire depuis 23 belles années, j'étais retraité de Pitney-Bowes. Ma famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 15 octobre 2017, de 14h à 17h. Durant cette période de condoléances, vous pourrez, si le cœur vous en dit, exprimer vos témoignages. Je laisse dans le deuil ma conjointe Françoise Tremblay, mes enfants : Gilles (Lucie Bélanger), Line (feu Claude Thiboutot) et Louise (feu Claude Ferland). Mes petits-enfants : Alexandre (Amélie Morneau), feu Iohann, Jennifer (Christian Proulx), Thierry (Lisa Fradette), Annie-Claude (Dominic Déry) et Chloé ; mes arrière-petits-enfants : Charlotte, Romy, Philippe, Maéva, et Léa-Jeanne. Les enfants de Françoise : Line, Martin, Jean, Michel et Patrick. C'est dans l'amour et l'espérance que je rejoins ma sœur Madeleine (feu Fernand Pouliot) et mon frère René (feu Jacqueline Asselin), mais je laisse ici mes deux soeurs : Lucie (feu Roland Couture) et Pauline (feu Paul Christin). Sans oublier les membres des familles Drouin et Tremblay, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Moi et ma famille désirons remercier chaleureusement toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, pour leur dévouement, leur professionnalisme et les bons soins prodigués.En terminant j'ajoute ces remerciements :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau # 50, Québec, Québec, Téléphone : 418 657-5334, Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.caSite web : www.fqc.qc.ca, ainsi qu'à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.caSite web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.