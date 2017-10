BARIBEAU, André



Au C.H. de Charlesbourg, Québec, le 29 septembre 2017, à l'âge de 69 ans 7 mois, est décédé monsieur André Baribeau, conjoint de dame Louise Trudel. Né à Québec, le 17 février 1948, il était le fils de dame Jeannette Paquet et de feu monsieur Jean-Paul Baribeau. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Outre sa conjointe Louise et sa mère Jeannette, monsieur Baribeau laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Marjolaine Pelletier), Myriam; celui qu'il considérait comme son fils Jean-Philippe Nadeau (Andréanne Darveau); son petit-fils Matthew; la fille de sa conjointe Émilie Trudel-Chalifour (Dominic Boily) et sa petite-fille Delphine; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Jean-Guy (Jeannine Lirette), Yvon (Jacinthe Laflamme), Ginette (Rénald Royer), Lise, Gisèle (Mario Iaizzo), Linda (Robert Trudel), Jean (Josée Boutet), Sylvie (Guy Carrier), Stéphane; de la famille Trudel : Hélène (Richard Giguère), Dominique (Ginette Privé) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du C.H. de Charlesbourg pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de