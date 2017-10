LÉPINE, Claude



À la Maison Michel-Sarrazin, entouré de l'amour des siens, le 26 septembre 2017, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Claude Lépine, conjoint de madame Céline Trottier, fils de feu madame Cécile Rodrigue et de feu monsieur Robert Lépine. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15h à 17h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, sa fille : Audrey (Martin Parent); les enfants de sa conjointe : Sébastien LeDuc (Marie-Josée Leclair) et Amélie LeDuc (Patrick Bourget); ses petits-enfants adorés : Camille et Charles-Olivier Parent; William-René LeDuc (Mégan Venable), Alexandre LeDuc, Rose-Marie LeDuc, Charles LeDuc, Charlotte et Florence Bourget; ses frères et sœurs : André (Micheline Drapeau), Lise (Aimé Bertrand), Diane, Monique (Roger Joli-Coeur), Marc (Agathe Darveau), Estelle (Bernard Wiseman) et Denis (Lisa Desrochers); ses beaux-frères et belles-sœurs : Monique Laquerre (Denis Laganière), François Trottier (Guylaine Moisan); ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. Les membres de la famille tiennent à remercier tout le personnel et les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin, pour avoir permis à Claude de vivre les derniers mois de sa vie dans la paix et la dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Québec, Téléphone : 418 687-6084, Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca, Site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.