DeLAUNOIS, Nicole Chapadeau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 septembre 2017, à l'aube de ses 67 ans, est décédée madame Nicole Chapadeau, épouse de monsieur Jean-Claude DeLaunois, fille de feu madame Anita Cormier et de feu monsieur Albert Chapadeau. Native de Québec, elle demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles immédiatement après la cérémonie. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Annie et Sandra (Simon Langlois); ses soeurs: Jacqueline (Lucien Tremblay), feu Micheline (Michel Laflamme), Lise (Jean-Guy Desjardins) et Denise (Edmond Beaudoin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille DeLaunois ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3 Téléphone : 418 683-8666 Téléc. : 418 683-4617, site web:http://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc. Des formulaires seront disponibles sur place.