ST-HILAIRE, Ghislaine Proulx



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 30 septembre 2017, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Ghislaine Proulx, épouse de monsieur Jean St-Hilaire, fille de feu madame Germaine Bérubé et de feu monsieur Robert Proulx, sœur de feu madame Lise Proulx (feu monsieur Raymond Gilbert). Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : France (Rémi Aubé) et Renée (Christian Côté); ses petits-enfants : Laetitia, Nathaniel, Félix-Antoine, Laurie et Catherine, ainsi que de nombreux beaux-frères et belles-soeurs, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15h à 18h.. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Mont-Marie (secteur Saint-David). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone : 418 903-6177, site web : www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.