TREMBLAY, Marie-Hélène



À l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 8 octobre 2017, à l'âge de 94 ans et 4 mois, est décédée madame Marie-Hélène Tremblay, épouse de feu monsieur Jean-Paul Poulin, fille de feu madame Azilda Boucher et de feu monsieur Adjutor Tremblay. Elle demeurait à Beaupré.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 14 octobre 2017, de 11h à 13h45.L'inhumation se fera au cimetière St-Joachim. Elle laisse dans le deuil son fils Christian (Jocelyne Binet); sa petite-fille Nuange (Jérôme Bouchard); sa soeur Germaine; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Poulin: Noëlla (Fernand Beaudry) et Andrée, sa filleule Solange Saillant ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(es). La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne pour leur gentillesse, leur dévouement, les bons soins prodigués et enfin pour l'avoir accompagnée dans ses derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Saint-Anne de Beaupré et/ou à la fondation québecoise du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.