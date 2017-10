LAPERRIÈRE, André



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 2 octobre 2017, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur André Laperrière, fils de feu madame Françoise Fortin et de feu monsieur Josaphat Laperrière. Il demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au cimetière Saint-Charles. Il laisse dans le deuil son fils Sébastien; son frère et ses sœurs: Jeannine (Claude Thibault), Pierrette (Gérard Gauthier), Denis (Joanne Bruneau) et feu Fernand; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués.