LEFEBVRE

Marie-Berthe Duchesneau



À l'hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 5 octobre 2017, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Marie-Berthe Duchesneau, épouse de feu monsieur Lionel Lefebvre. Elle demeurait à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléances, à partir de 10 h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Duchesneau laisse dans le deuil, ses enfants: Noël (Andrée Savard), Francine (Claude Bertrand), Daniel, Yvan (Lise Sanscartier), Luc (Diane Frenette); ses petits-enfants: Yannick (Annick Bilodeau) et Mathieu (Isabelle Falardeau); Marie-Claude et Jonathan (Caroline Vallée); Nancy et Alexandre (Sabrina Livernoche); Patrick et Vincent ainsi que ses 9 arrière-petits-enfants; son frère, ses beaux-frères et belles-soeurs: Gilles (Lorraine Dumoulin), Louise Lavallée Duchesneau; Jeannette Lefebvre Matte, Louiselle Lefebvre, Armand Lefebvre, Marcel Lefebvre (Henriette Toutant), Lise Lefebvre (Pierre Douville), Eva Rodrigue Lefebvre, Lucette Grandbois Lefebvre ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, C.P. 850, Saint-Raymond, G3L 1W1. ou en ligne au http://www.fsssp.ca/pages/dons_memoriam