GARANT, Linda



À son domicile, le 5 octobre 2017, à l'âge de 54 ans, est décédée madame Linda Garant, conjointe de feu Serge Raymond et fille de feu monsieur Roger Garant et de feu madame Dora Lachance. Elle demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Madame Garant laisse dans le deuil ses beaux-fils: Jonathan, Nicolas (Cynthia Blouin); ses petits-enfants: Julien, Olivier (leur mère Isabelle Poulin), Émilie et Gabrielle; sa sœur Sylvie (Marie Vézina); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Raymond: Diane (Jean-Louis Bédard), Linda, Pierre, Gilles (Sylvie Richard), Mario (Johanne Richard) et Martine (Dominique Verreault); ses filleuls: Sabrina, Yan et Patrick, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 13h à 16h.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1T 1P5. Les formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.