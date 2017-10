POIRIER, Jean-Louis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 28 septembre 2017, à l'âge de 82 ans 11 mois, est décédé monsieur Jean-Louis Poirier, époux de dame Lise Zakrzewski. Né à Québec, le 1er octobre 1934, monsieur était le fils de feu dame Florida Rancourt et de feu monsieur David Poirier. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Monsieur Poirier laisse dans le deuil son épouse Lise Zakrzewski ; ses enfants : Pierre, Nathalie (André Dubois), Julie (Michel Perreault); ses petits-enfants : Stéphane Poirier (Émilie Marceau), Philippe Dubois (Cécile Marianne Gagnon), Gabriel Dubois, François Perreault; son arrière-petit-fils Jacob Poirier-Marceau; son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère : René Poirier (Nicole Giguère), Noëlla Turbide (feu Georges Poirier), Jeannine Godbout (feu Adelard Poirier), Huguette Descoteaux (Gaétan Latulippe) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jean-Louis était également le frère de : Réginald, Éva (Élise Lagacé), Marcelle (Walter Kelly), Ghislaine (Gaston Lagacé), tous décédés. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, www.fqc.qc.ca, 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de