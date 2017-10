GAGNON, Jean-Paul



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, Québec, le 30 septembre 2017, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Paul Gagnon, fils de feu dame Maria Fortier et de feu monsieur François-Xavier Gagnon. Né à St-Jean I.O., le 6 octobre 1931, il demeurait à Québec, arr. Charlesbourg. À la mémoire de monsieur, les gens qui le désirent pourront se recueillir en présence du corps le vendredi 13 octobre 2017 àde 9 h à 10 h.Monsieur Gagnon laisse dans le deuil quelques amis : monsieur Réal Tremblay, monsieur André Couturier et son épouse madame Marie-France Drolet ainsi que tous ceux qui l'ont connu et apprécié. Merci à monsieur Joël Refo du Petit Frère des pauvres, aux préposés, infirmières et médecins de l'Hôpital St-François d'Assise ainsi qu'au personnel du 4A du Jardins Lebourgneuf pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Petits frères des pauvres, Site : www.petitsfreres.ca, Tél. : 1-866-627-8653. Les funérailles sont sous la direction de