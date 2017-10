LÉGARÉ, Carmen



Au centre d'hébergement Notre-Dame de Lourdes, le 2 octobre 2017, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Carmen Légaré, épouse de feu monsieur Paul-Henri Auclair. Elle demeurait à Québec.le vendredi 13 octobre 2017 de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h.La famille recevra les condoléances à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : André (Jeannine Bédard), Jacques, Denise (Sébastien Couture) ; ses petits-enfants : Dany (Lucie Robin), Martin (Michelle Juchereau), Sarah et Maéva ; ses arrière-petits-enfants : Joanie et Alexy, ainsi que ses neveux et nièces, parents et ami(e)s. Un merci particulier à tout le personnel du 5ième étage du centre d'hébergement Notre-Dame de Lourdes pour l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec, G1S 3G3, Tél : 418-527-4294.