GAGNÉ, Suzanne



À l'Hôpital Chauveau (CHSLD), entourée de l'amour de ses enfants, le 28 septembre 2017, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédée madame Suzanne Gagné, fille de feu madame Germaine Roy et de feu monsieur Joseph Gagné. Elle fut l'épouse de feu Florian Thériault.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Foy, avec sa famille, en toute intimité. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Sonia Gilbert), Louise, Lyne (Daniel Bérard) et Denis (Katie Bélanger), ses petits-enfants qu'elle chérissait tant : Rachel Bérard (Maxime Després), Simon Bérard (Joeline Mclaughlin), Josée Ouzilleau (Francis Fortin), Marie-Lyse Thériault (Antoine Ferland), Valéry Thériault (Louis-David Julien) et Pier-Philippe Thériault: ses arrière-petits-fils : Charles-Arthur, Édouard, Arnaud et Victor-Olivier, ainsi qu'un arrière-petit-enfant à venir. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs Diane (feu André l'Heureux) et Denise (Paul Gariépy). Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thériault et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement l'équipe soignante du CHSLD Chauveau pour les excellents soins prodigués à madame Gagné. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org ou à la Fondation pour les aînés et l'innovation sociale (si vous le désirez, vous pourrez indiquer que votre don soit remis au centre d'hébergement Chauveau) 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec, Québec Téléphone : 418 691-0766 Courriel : fondation.fais.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca Site Web : www.fondationfais.orgDes formulaires et des enveloppes seront disponibles sur place.