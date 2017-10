LAPOINTE, Simon



A son domicile, le 30 septembre 2017, à l'âge de 35 ans, est décédé subitement Simon Lapointe, fils de Johanne Quinn et de Richard Lapointe (Claire Fontaine). Outre ses parents il laisse dans le deuil son fils Samuel Lapointe, sa sœur Audrey (Philippe Picard-Provost), son demi-frère Dominic Bilodeau (Ellyse Kim Bilodeau), la mère de son fils Marie-Pier Cloutier (Dominic Cauchon et Zachary), ses nièces Florence, Cecelia-Grace et Emma-Juliette, Charlie sa famille Lapointe : feu René (feu Noella Lamontagne), feu Maurice Fontaine (Irène Baril), Jacque (Mary-Andrée Jobin), son parrain Daniel (Marraine Lise Ruelland), Michel (Claudia Ferland), Sylvain (Marguarita Paredes Rodriguez), Suzie (Francis Léonard), René Jr. (Sophie Boilard). Ses cousin(es) et proches : Maude, Alexandre, Francis, Maguy, Kym, Yascine, Gabriel, Valerie, Julien, Vincent, Charles et Hubert. Ses Tantes : Anna Gueye, Christine Simard et Pauline Fontaine. Sa famille Quinn : feu Russell (feu Jeannine Pagé), feu Gareth (Madeleine Jeffrey), Linda (Michel Couture), Carol Ann (André Tremblay), Robert (Josée Gingras); ses cousin(es) et proches : Vincent-Olivier, Aurélie, Judy, David, Matthew, Alexandra, Michèle Aubin et de multiples autres parents et ami(es)s et connaissances. La famille recevra les condoléances aude 13h à 15h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Diabétiques de Québec (3175 chemin des Quatre-Bourgeois Québec QC G1W 2K7)