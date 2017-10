BERGERON, André



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 10 octobre 2017, à l'âge de 83 ans et 3 mois, est décédé monsieur André Bergeron, époux de madame Marie-Marthe Lagacé, fils de feu madame Yvette Pothier et de feu monsieur Oliva Bergeron. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 14 octobre 2017, de 10h à 13h30.L'inhumation se fera au Parc Commémoratif La Souvenance. Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Jennifer Boivin), Jacinthe et Sonia (Marco Lefebvre); ses petits-enfants: Coralie (Charles-Étienne), Raphaël, Annabelle et Zachary; ses frères et sœurs: feu Michel (Aline), feu Monique, Yvon (Thérèse), Madeleine (Jacques), feu Raymond (Marthe), Carmen, Bruno (Claudette), feu Gérard, Richard (Micheline), Réal, Marie-France (Pierre), Louise, feu François (Lauraine) et Claudette (Bruno); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lagacé: Monique (Yvan), Charles (Colette), Richard, Diane (Gilles) et Clément (Suzanne); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au personnel de l'Hôpital Général de Québec ainsi qu'au CHU de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer, 1040 avenue Belvédère, bureau 201, Québec Qc, G1S 3G3 Téléphone : 418-527-4294 Sans frais : 1-866-350-4294 Télécopieur : 418-527-9966 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com www.alzheimer.ca/fr Des formulaires seront disponibles sur place.