CARRIER, Gertrude Beaudry



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 septembre 2017, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Gertrude Beaudry, épouse de feu Emeril Carrier. Elle demeurait à Québec (Arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 13 octobre de 19h00 à 21h30 et samedi, jour des funérailles de 11h30 à 12h30 au centre commémoratifet de là au cimetière St-Thomas de Villeneuve, 2853 Boulevard Louis-XIV Québec. Madame Beaudry laisse dans le deuil ses enfants: Yvon (Louise Laliberté), Carole et Luc (Johanne Vigneau); ses petits-enfants: Valérie Carrier (Darren Noseworthy), Hugo Carrier, Nathalie Emond (Claude Ricard), Christian Emond, Geneviève Carrier, Maxime Carrier (Stacey Dostie) et Rachel Carrier; ses arrière-petits-enfants; Raphaëlle, Cédric et Justine Noseworthy; ses sœurs: Jeanne D'Arc (feu René Blais), Liliane (feu Émilien Mathieu) et Fernande; sa belle-sœur Rita Carrier (feu Jean-Louis Mallette) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle était aussi la maman de feu Marcel qui lui a manqué toute sa vie et la sœur de feu: Rosaire, Georges, René, André, Léo et Yvonne ainsi que la belle-sœur de plusieurs membres de la famille Carrier tous décédés. Remerciement spécial au personnel du centre d'Hébergement St-Antoine et au personnel du 4 ème étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués.