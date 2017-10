JACQUES, Jean-Paul



À l'Hôpital Général de Québec, le 10 octobre 2017, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Jacques, fils de feu madame Gisèle Hénaire et de feu monsieur Gérard Jacques, époux de dame France Labbé. Il demeurait à Québec.de 10 h à 12 h et de 13 h à 14 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse France; ses enfants : Marie-Chantale, Anne-Marie, Pierre-Alexandre, Jean-Philippe et Francis; ses petits-enfants : Sadie-Anne et Éli-Alexandre; sa belle-mère Jeannette Marcoux; ses frères : Michel (Francine Cléroux), Daniel, Alain et Stéphane (Marie-Josée Boucher); ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que d'autres parents et amis(es).