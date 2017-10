O'FARRELL, Jordan



À l'Enfant-Jésus, le 3 octobre 2017 à l'âge de 19 ans est décédé accidentellement Jordan O'Farrell fils de Stéphanie Brochu et de Dany O'Farrell. Il demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse. La famille vous accueillera auà compter de midi.Il laisse dans le deuil sa mère Stéphanie Brochu (Sev Marceau et son fils Jacob Marceau), son père Dany O'Farrell (Carole Godbout); ses grands-parents Ghislain Brochu et Francine Guillemette ainsi que John O'Farrell et Doreen Kilganon. Il laisse également dans le deuil ses oncles et tantes : Sébastien Brochu (Véronique Bourdon et leurs enfants Julianne et Maélia), Michaël Brochu (Françoise Gagné et leurs enfants Emilie, Thomas et Etienne-David), Nancy O'Farrell (feu Jérôme Letarte et leurs enfants Chrystopher et Chelsea) ainsi que son conjoint Yves Fillion et son fils William, Terry O'Farrell (Nathalie Roy et sa fille Audrey) ainsi que son amie de cœur Sarah-Maude Labonté et sa famille et de nombreux ami(e)s. Remerciement au personnel des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins. Toute marque peut se traduire par un don à la fondation Deuil Jeunesse 8007, boulevard Mathieu Québec (Québec) G1G 3M1. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la