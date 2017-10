BLONDEAU, Yvan



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 27 septembre 2017, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Yvan Blondeau, conjoint de madame Estelle Bergeron, fils de feu dame Thérèse Boisseneault et de feu monsieur Thomas Blondeau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses fils : Christian (Jane Johnston), Sylvain (Carmen Bastille), Martin (Danielle Fortier) et Marc (Hélène Castilloux) ; ses petits-enfants : Morgan et Catriona Blondeau-Johnston ; la mère de ses enfants, Suzanne Moffet ; son frère, Michel (Monique Jennings) ; sa belle-sœur, Céline Caouette (feu Roger Blondeau) ; sa tante, Marguerite Bédard-Blondeau ; ainsi que les enfants de sa conjointe et plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres au, de 9 h à 12 h.L'inhumation des cendres suivra au cimetière de L'Ancienne-Lorette à 12 h 30 avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, Centre régional de Québec, 190, Dorchester sud, bureau 50, Québec, G1K 5Y9.