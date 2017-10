LANGEVIN, Gaëtan



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 29 septembre 2017, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Gaëtan Langevin, époux de madame Johanne Blais, fils de feu madame Aurore Dionne et de feu monsieur Charles-Eugène Langevin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Johanne, sa fille Emilie (Frédéric Simard); ses petites-filles: Océane et Coralie; sa sœur Murielle; sa belle-mère Ghislaine Breton; sa belle-sœur Francine Falardeau et son filleul Vincent Defoy ainsi que plusieurs autres parents et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel du centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes pour l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec : tél. : 418-527-4294 site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires de dons seront disponibles sur place.