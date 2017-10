JALBERT, Yoland



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 9 octobre 2017, à l'âge de 87 ans et 8 mois, est décédé monsieur Yoland Jalbert, époux de madame Monique Dubé, fils de feu madame Philomène Beaulieu et de feu monsieur Auguste Jalbert. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 13 octobre 2017, de 19h à 22h, samedi 14 octobre 2017, de 11h30 à 13h30.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique, ses fils Christian et Gabriel; son frère Bertrand; de nombreux neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents et ses frères et sœurs décédé(e)s pour nous préparer un endroit paisible comme il l'a fait sur la terre. Un remerciement au personnel de l'Hôpital St-François d'Assise (6e étage est) et spécialement au Dre Heidi et sa formidable équipe pour les bons soins prodigués à monsieur Jalbert.