MARTIN, Nancy



À son domicile, le 4 mai 2017, à l'âge de 50 ans, est décédée dame Nancy Martin. Elle demeurait à Québec.Elle était mère de deux enfants. Elle laisse dans le deuil sa grande fille Jessica Martin et ses petits-enfants : Anthony et Étienne ; Sa plus jeune fille Kim-Alexandra Martin Roberge (Éric Blanchette) ainsi que sa petite-fille Lily-Rose. Elle laisse également derrière elle toute la famille Martin de la région du Nouveau-Brunswick et plusieurs ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.